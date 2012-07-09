〔中国能源〕发改委官员称国内成品油价11日将再次下调--央视

路透北京7月9日电---中国国家发改委价格司副司长周望军周一称,周三(11日)是新一轮调整成品油零售价时点,根据机制符合调价条件,届时将下调成品油价,但未给出调整幅度.这将是两个月内第三次下调油价.

"7月11日是新一轮调价时点,根据现在我们检测的情况,下降的幅度肯定是超过4%了,"周望军周一接受中央电视台访问时称,"到7月11日这一天,我们会根据建立的机制,来降低国内的成品油价格."

若是次调整发生,将为年内成品油零售价第五次调整.发改委最近一次下调成品油价在6月9日.[ID:nSB1598572]

中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%,为29个月新低,且低于路透调查中值2.3%;当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%,连续第四个月为负值,降幅超出市场预期的下滑1.9%,并创下31个月最低.机构预计三季度CPI涨幅在2%左右低位徘徊,为下调存款准备金率等进一步放松政策举措提供空间.[ID:nSB2026789]

按照2008年底中国公布的调价机制,如果国际油价(迪拜、布伦特以及辛塔三地)22日的加权平均价格上升或下跌达到4%时,将考虑调整油价,但在实施过程中,存在调价周期过长,不能及时反映国际油价涨落等问题.

发改委3月亦曾表态,今年要择机推出成品油价格改革方案,缩短调价周期,改进调价操作方式,提高机制运行的透明度.[ID:nSB1459694]

对于成品油定价机制改革的合理时机,周望军指出,一方面需要油价能够满足国内生产成品油生产成本,另一方面需要国际油价相对来说比较合理的时候.(完)