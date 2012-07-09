〔英国政经〕邮件显示塔克与巴克莱Diamond在08年10月有过数次接触

路透伦敦7月9日电---新公布的电子邮件显示,英国银行副总裁塔克与巴克莱前执行长Bob Diamond在2008年10月有过数次接触,其中一次直接谈论债券的高价格.

"很惊讶你们的政府担保债券竟能以较公债高140左右的水平发行,"塔克2008年10月26日至Diamond的邮件标题如此写道.

信件内容为,"这很高了."

塔克定于周一稍晚接受英国议员质询,调查伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵事件.(完)