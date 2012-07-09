〔英国政经〕邮件显示塔克与巴克莱Diamond在08年10月有过数次接触

美国热股：雅虎称约3,200万个用户账号曾遭黑客入侵，盘初小跌
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
路透伦敦7月9日电---新公布的电子邮件显示,英国银行副总裁塔克与巴克莱前执行长Bob Diamond在2008年10月有过数次接触,其中一次直接谈论债券的高价格.
"很惊讶你们的政府担保债券竟能以较公债高140左右的水平发行,"塔克2008年10月26日至Diamond的邮件标题如此写道.
信件内容为,"这很高了."
塔克定于周一稍晚接受英国议员质询,调查伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵事件.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
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