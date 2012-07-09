〔马来西亚期市〕棕榈油期货上涨,受全球不利天气影响

路透新加坡7月9日电---周五马来西亚棕榈油期货周一上涨,因担心美国和印度不利的天气或影响油籽产量并令食用油供给紧张.

印度今年雨季降水较少,影响夏季作物产量,这迫使作为全球最大食用油进口国的印度不得不购买更多的棕榈油.

此外美国的乾旱天气也是棕榈油今年上涨的原因.今年迄今,棕榈油累计下跌0.5%.

一家外国经纪商的交易员说:"棕榈油正在坐享其成,将从豆油手中挖走更多市场份额,尤其是亚洲正值节日期间."

指标9月棕榈油期货FCPOc3上涨0.7%,收报每吨3,153马币(林吉特).

成交量为18,615口,低于通常的25,000口.

技术面似乎偏空.路透技术分析师王涛表示,棕榈油期货将重新测试7月5日低点3,095马币,因其已完成从6月14日低点2,838马币的这波反弹走势.(完)