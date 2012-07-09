〔马来西亚期市〕棕榈油期货上涨,受全球不利天气影响

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡7月9日电---周五马来西亚棕榈油期货周一上涨,因担心美国和印度不利的天气或影响油籽产量并令食用油供给紧张.
印度今年雨季降水较少,影响夏季作物产量,这迫使作为全球最大食用油进口国的印度不得不购买更多的棕榈油.
此外美国的乾旱天气也是棕榈油今年上涨的原因.今年迄今,棕榈油累计下跌0.5%.
一家外国经纪商的交易员说:"棕榈油正在坐享其成,将从豆油手中挖走更多市场份额,尤其是亚洲正值节日期间."
指标9月棕榈油期货FCPOc3上涨0.7%,收报每吨3,153马币(林吉特).
成交量为18,615口,低于通常的25,000口.
技术面似乎偏空.路透技术分析师王涛表示,棕榈油期货将重新测试7月5日低点3,095马币,因其已完成从6月14日低点2,838马币的这波反弹走势.(完)
--编译 田建华; 审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。