(重温稿)〔两岸金融〕台湾金管会指企业发人民币债券已可口头送件,惟券商认执行困难

路透台北7月9日电---台湾金管会周一举行企业赴海外发行人民币债券闭门会议.一与会券商高层向路透表示,金管会倾向由券商担任送件者角色,并由国际金融业务分行(OBU)担任投资人,但两者对发行利率看法会有冲突,现阶段上有执行困难.

该不愿具名的券商高层认为,目前还不是券商提案的好时机,真正的商机是在两岸货币清算机制签定后,台湾指定办理外汇业务银行(DBU)也可承做人民币业务,届时海外发行人民币债券不仅可承做债市同业附买回(RP),也可返台挂牌国际版债券.

金管会上周二已表示,将开放公开发行公司赴海外发行人民币计价的普通公司债,并鼓励台湾国际金融业务分行(OBU)优先投资.[ID:nST0471518]

针对市场关切的开放时程,金管会副主委吴当杰表示,"现在券商有需要的可先口头向证期局申请、交换意见."

他表示,证期局现有执行准则皆不需修正,目前要看业者是否有实际需要,还要看承销商及企业是否有需求及申请书件,如要送件要备齐申请计画、资金用途、还债来源等一系列文件也需要作业时间,现在不可能马上就有人来送件.

但一与会不愿具名的债券部主管表示,近期大陆五年期公债发行利率才2.58%,预估台湾企业人民币债券发行利率约在2-3%,可能比美元贷款利率还高,台湾企业如采美元贷款,利率只是伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码100多点.

此外,他指出,人民币长期看升的话,发行人民币债券反而还要承担汇损的风险,且大陆主管机关能不能核准也是关键,如果大陆不准,那空有人民币,也只能停泊在海外.

对于业者忧心大陆资金准入的情况,金管会银行局副局长邱淑贞说,"大陆对资本性资金进入有比较放宽!".

她也表示,台湾OBU资金转存收益低,而债券收益较高,只要风险管控得宜,企业人民币债券市场的供给及需求已有配合的空间.

据金管会银行局公布,兆丰金控(2886.TW)旗下的兆丰银、中信金控(2891.TW)旗下的中信银、富邦金控(2881.TW)旗下的台北富邦跟永丰金控(2890.TW)旗下的永丰银行的人民币存款为最多,这四家合计达90余亿人民币,已超过半数,其中存款额度较高者规模约20-30亿人民币.(完)