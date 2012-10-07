(重温稿)〔美国股市〕标准普尔500指数结束四日连涨收低,市场关注下周财报季

* 投资者关注下周开始的第三季财报季

* Zynga发布获利预警后股价下跌

* 道指上涨0.3%,标准普尔500指数跌0.03%,Nasdaq指数跌0.4%

路透纽约10月5日电---美国股市标准普尔500指数结束四日连涨,周五小幅收低,因对下周财报季的担忧盖过美国失业率降低的利好影响.下周美国铝业将为财报季拉开序幕。

三大股指在午后交易中都脱离盘中高点,标普500指数本周首次跌至平盘下方,因投资者准备迎接下周疲弱的企业业绩.

Nasdaq指数受到苹果(AAPL.O)跌势拖累.苹果下跌2.1%,收报652.59美元.

根据汤森路透数据,标普500指数成份股企业第三季获利料较上年同期下跌2.4%,这可能是三年来首次下跌.

"今天市场有点'消息公布后卖出'的状况.上午公布的就业数据非常强劲,但交易商和投资者不想把仓位保留到周末和下周,"Global Financial Private Capital的首席投资官Chris Bertelsen表示.该机构管理着15亿美元的资产.

尽管今天标准普尔500指数表现不佳,但今年迄今仍上涨16.2%,并可能录得自2009年以来最大年度涨幅.

"不利的一面是,持续的强劲表现可能使市场很快超买,这又会成为问题,"ITG驻纽约衍生品策略主管Ralph Edwards表示.

"自9月14日触及高点以来,市场从来没有出现过真正大幅的回调."

今年的多数涨幅是由宽松货币政策激励.9月美国就业市场改善是一个亮点,因为最近几个月全球各地的制造业都显示出疲弱的迹象.

道琼工业指数.DJI收升34.79点,或0.26%,至13,610.15点;标准普尔500指数.SPX小跌0.47点,或0.03%,至1,460.93点.Nasdaq指数.IXIC收低13.27点,或0.42%,至3,136.19点.

本周道指上涨1.3%,标准普尔指数上涨1.4%,Nasdaq指数上升0.6%.

道指成股份美国铝业(AA.N)下周二将率先公布财报,该公司预计会盈亏平衡,而上年同期为每股获利15美分.美国铝业周五股价上涨0.2%,收报9.07美元.

美国劳工部数据显示,9月失业率下降0.3%至7.8%,为2009年1月以来最低.投资者关注显示企业聘用大幅增加的家庭调查数据.

另一项对企业的调查显示,9月美国企业新增11.4万个岗位,而7月和8月数据修正后总共较前值多增加8.6万个岗位.

游戏开发商Zynga(ZNGA.O)股价暴跌11.9%至2.48美元,之前该公司连续第二次下调今年获利展望,引发对其改善获利萎缩能力的疑虑.

Facebook (FB.O)跌4.7%至20.91美元,因该公司逾十分之一的收入来自Zynga支付的费用.

据知情人士透露,Sprint Nextel(S.N)也在考虑向MetroPCS CommunicationsPCS.N发起收购,后者周三同意与德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)旗下的T-Mobile USA合并.

Sprint Nextel股价上涨2.2%至5.20美元,MetroPCS跌0.3%至12.65.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为57亿股,今年迄今日成交均值为63.8亿股.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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