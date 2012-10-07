《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月5日

《汇市简讯》美元兑坡元获得最新支撑，美元兑日圆升逾114.50
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 61.53 -0.94 -1.50 2024499
搜狐 (SOHU.O) 40.94 -0.02 -0.05 289043
网易 (NTES.O) 53.82 -0.08 -0.15 712685
百度 (BIDU.O) 114.20 +1.00 +0.88 4985644
亚信科技 ASIA.O 10.82 +0.24 +2.27 128246
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 16.07 -0.09 -0.56 1237659
联电 (UMC.N) 2.07 +0.03 +1.47 229673
日月光 (ASX.N) 3.77 -0.05 -1.31 54437
矽品精密 (SPIL.O) 5.67 +0.01 +0.18 316065
和信超媒体 (GIGM.O) 1.01 -0.02 -1.94 63109
友达 (AUO.N) 3.56 +0.04 +1.14 167314
中华电信 (CHT.N) 31.71 -0.02 -0.06 35794
台湾国际航电 (GRMN.O) 42.73 +0.16 +0.38 2118285
香港
中国移动 (CHL.N) 55.36 -0.06 -0.11 128254
中国联通 (CHU.N) 16.74 +0.10 +0.60 69543
中国电信 (CHA.N) 59.23 +0.14 +0.24 6191
中芯国际 (SMI.N) 1.90 +0.00 +0.00 6659
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.09 +0.08 +2.00 49479
(完)
--整理 白云
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
* 10年新债发行前交易殖利率收平 * 交投观望明日20年新债标售结果 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14% 路透台北2月15日 - 台湾10年期公债106/4周三发行前交易殖利率震荡后 收平；交易员表示，尽管美联储主席叶伦国会听证谈话引领美债殖利率收高，但106/4殖利 率盘初开高后受到短多买盘进场收敛升幅，终场收在平盘观望明日20年新券106/3标售结果 出炉。 他们并指出，106/4期公债上日空单量微增至83亿台币，随着短多上日趁机轧空，目前 盘面仍由多方引导，不过明日20年新券106/3标售变数在即，今日该券暂在既有低档区间盘 整静待标债变数厘清。 “106/4很强，今天殖利率该弹没弹。”一位大型银行交易员说。 交易员认为，此次20年新券在发行前交易期间并无成交记录，较难推估得标利率区间， 交易商只能各自以本身立场推敲参考指标，重点还是保险业及银行业的实际落标区间。 台湾央行周四将代财政部标售106/3期。路透调查结果显示，20年公债106 /3期的得标利率料
2月15日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:23时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.87 1.108 2.61 大众交通 6.49 0.732 1.29 永生投资