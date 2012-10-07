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亚洲 | 2012年 10月 7日 星期日 09:21 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月5日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 61.53 -0.94 -1.50 2024499

搜狐 (SOHU.O) 40.94 -0.02 -0.05 289043

网易 (NTES.O) 53.82 -0.08 -0.15 712685

百度 (BIDU.O) 114.20 +1.00 +0.88 4985644

亚信科技 ASIA.O 10.82 +0.24 +2.27 128246

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 16.07 -0.09 -0.56 1237659

联电 (UMC.N) 2.07 +0.03 +1.47 229673

日月光 (ASX.N) 3.77 -0.05 -1.31 54437

矽品精密 (SPIL.O) 5.67 +0.01 +0.18 316065

和信超媒体 (GIGM.O) 1.01 -0.02 -1.94 63109

友达 (AUO.N) 3.56 +0.04 +1.14 167314

中华电信 (CHT.N) 31.71 -0.02 -0.06 35794

台湾国际航电 (GRMN.O) 42.73 +0.16 +0.38 2118285

香港

中国移动 (CHL.N) 55.36 -0.06 -0.11 128254

中国联通 (CHU.N) 16.74 +0.10 +0.60 69543

中国电信 (CHA.N) 59.23 +0.14 +0.24 6191

中芯国际 (SMI.N) 1.90 +0.00 +0.00 6659

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.09 +0.08 +2.00 49479

(完)

--整理 白云

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