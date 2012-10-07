〔全球航运〕波罗的海乾散货运价连续第六日上涨,受市场人气改善提振

路透10月5日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第六日上涨,因预期中国结束长达一周的假期后将增加库存.

波罗的海乾散货运价指数上涨30点或3.6%,至875点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI涨59点至1,932点,日均获利增加6.8%,至11,237美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响干散货运输价格的一个重要因素.

周五对铁矿石远期互换的买盘依然坚挺,反映投资者预期,随着中国钢铁厂下周重新开工补充库存,铁矿石现货价格将反弹.

不过,稀疏的成交量或许也帮助放大了价格涨幅.

"在基本钢铁需求没有反弹的情况下,干散货运价能反弹到什么程度,对于这点我们心存疑问,"RS Platou Markets的分析师Frode Morkedal在报告里称.

"而且,铁矿石国际价格不利于铁矿石套利活动,使得中国进行国内生产的可行性更高."

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨54点至598点,该型船舶日均获利上涨10%至4,769美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶和超灵便型船舶的日均获利则分别降至6,535美元和8,315美元.

波罗的海乾散货运价指数本周累积上涨了14.2%.(完)