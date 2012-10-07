《美债一周展望》公债价格下跌,因失业率下降以及下周有新债标售

《汇市简讯》美元兑坡元获得最新支撑，美元兑日圆升逾114.50
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
路透纽约10月5日电---美国公债价格周五下跌,因美国失业率意外下降,使经济好转的预期升温,而且交易员也为下周新的长期公债标售调整仓位.
美国劳工部周五公布,9月失业率由8月的8.1%降至四年低点7.8%,新增11.4万个岗位.[ID:nEAPA50DS3]
"最大的意外是失业率下降,(分析师)普遍预计为大体持平,"法国兴业银行公债交易员Sean Murphy表示.
公债价格下跌,因投资者认为就业数据预示经济正在改善,即使增长仍然不温不火.
指标10年期公债价格下跌120/32,收益率(殖利率)US10YT=RR报1.74%,为9月24日以来最高.
30年期公债价格下跌1-20/32,收益率US30YT=RR报2.97%,仅略高于200日移动均线,为9月21日以来最高水平.
长期公债收益率目前接近3%,这美国联邦储备理事会(美联储,FED)9月13日宣布第三轮量化宽松(QE3)之前的水平,因交易员为下周的新债标售做准备.
"交易员在下周新债标售之前没有动力买入,"瑞银利率策略师Chris Ahrens表示.
下周美国将标售公债,由于周一是哥伦布日,债市休市,下周交易日减少.
"在欧洲,今天二线国家公债利差下跌.所有这些因素打击美债降至这么低的水平,"Ahrens表示.
欧洲央行高层消息人士向路透表示,欧洲央行预计,一旦直接货币交易(OMT)计画实施,将在一到二个月的时间内,买进大规模主权债,但之后会暂停买入以进行评估.[ID:nST0561843]
美联储周五卖出78.02亿美元债券,到期时间介于2013年2月-2014年2月,这是其卖短买长(扭转操作,twist operation)计划的一部分.该计划延长了央行持有公债的平均年期,以拉低抵押利率和其他长期借款成本.
部分分析师预计,当年底扭转操作结束时,美联储可能会把量化宽松的范围从抵押支持债券扩大到公债.(完)
--编译 李春喜;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
* 10年新债发行前交易殖利率收平 * 交投观望明日20年新债标售结果 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14% 路透台北2月15日 - 台湾10年期公债106/4周三发行前交易殖利率震荡后 收平；交易员表示，尽管美联储主席叶伦国会听证谈话引领美债殖利率收高，但106/4殖利 率盘初开高后受到短多买盘进场收敛升幅，终场收在平盘观望明日20年新券106/3标售结果 出炉。 他们并指出，106/4期公债上日空单量微增至83亿台币，随着短多上日趁机轧空，目前 盘面仍由多方引导，不过明日20年新券106/3标售变数在即，今日该券暂在既有低档区间盘 整静待标债变数厘清。 “106/4很强，今天殖利率该弹没弹。”一位大型银行交易员说。 交易员认为，此次20年新券在发行前交易期间并无成交记录，较难推估得标利率区间， 交易商只能各自以本身立场推敲参考指标，重点还是保险业及银行业的实际落标区间。 台湾央行周四将代财政部标售106/3期。路透调查结果显示，20年公债106 /3期的得标利率料
2月15日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:23时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.87 1.108 2.61 大众交通 6.49 0.732 1.29 永生投资