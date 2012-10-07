〔货币市场〕欧元区指标银行间拆借利率跌至欧元问世以来最低点

路透法兰克福10月5日电---欧元区指标银行间拆借利率周五跌至欧元问世以来最低位,此前一天欧洲央行维持利率在0.75%的纪录低点不变,并表示甚至未曾讨论过要调整利率.
三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=从0.216%跌至0.215%.三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=亦从0.14643%降至0.14571%.
一周期EuriborEURIBORSWD=持稳于0.081%,欧元无担保之加权平均隔夜利率EONIA=则从0.085%涨至0.095%.
自去年11月欧洲央行宣布挹注流动性的计划以来,银行间拆借利率一路直降.
欧洲央行今年7月决定将隔夜存款利率定为零后,拆息继续下降,跌破了货币市场的拆息下限0.25%.
美元计价的EuriborUSDEURIBOR=USDIB3MD=亦小幅下跌,三个月期利率从 0.63077%降至0.61750%,隔夜美元利率从0.31000%小跌至0.30750%.
据路透测算ECBNOMLIQ=,欧元区银行体系里的过剩流动性依然非常高,达到7,120亿欧元.
由于市场流动性在可预见的未来将维持高位,货币市场专家于是转向关注欧洲央行是否会模仿丹麦,开始实施负利率向银行收费.
不过,在最初表现出兴趣后,一些决策者对这一做法持保留看法.(完)
--编译 白云;审校 石冠兰
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