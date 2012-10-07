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亚洲 | 2012年 10月 7日 星期日 15:43 BJT

〔全球汇市〕10月2日止当周投机客减持美元空仓--CFTC

路透纽约10月5日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客最近一周减持美元空头仓位,空仓规模从逾一年高位回落.

10月2日止当周,投机客持有的美元净空头仓位从前一周的179.6亿美元增至163.1亿美元,前周的空仓规模为去年8月初以来最高.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

欧洲央行的购债计划一直对欧元构成支撑.

而美元则因美联储(FED)出台第三轮量化宽松(QE3)而承压.

日圆(12,500,000日圆为1口)

10月2日当周 9月25日当周

多头仓位 52,696 47,318

空头仓位 23,361 26,207

净仓位 29,335 21,111

欧元(125,000欧元为1口)

10月2日当周 9月25日当周

多头仓位 48,335 53,345

空头仓位 98,600 103,583

净仓位 -50,265 -50,238

英镑(62,500英镑为1口)

10月2日当周 9月25日当周

多头仓位 64,726 60,809

空头仓位 34,632 33,672

净仓位 30,094 27,137

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

10月2日当周 9月25日当周

多头仓位 12,641 13,567

空头仓位 13,625 14,471

净仓位 -984 -904

加元(100,000加元为1口)

10月2日当周 9月25日当周

多头仓位 112,706 123,643

空头仓位 11,530 18,297

净仓位 101,176 105,346

澳元(100,000澳元为1口)

10月2日当周 9月25日当周

多头仓位 98,600 119,144

空头仓位 34,857 29,582

净仓位 63,743 89,562

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

10月2日当周 9月25日当周

多头仓位 25,298 23,389

空头仓位 3,917 3,424

净仓位 21,381 19,965

(完)

--编译 白云;审校 石冠兰

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