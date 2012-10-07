〔全球汇市〕10月2日止当周投机客减持美元空仓--CFTC

《汇市简讯》美元兑坡元获得最新支撑，美元兑日圆升逾114.50
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透纽约10月5日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客最近一周减持美元空头仓位,空仓规模从逾一年高位回落.
10月2日止当周,投机客持有的美元净空头仓位从前一周的179.6亿美元增至163.1亿美元,前周的空仓规模为去年8月初以来最高.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
欧洲央行的购债计划一直对欧元构成支撑.
而美元则因美联储(FED)出台第三轮量化宽松(QE3)而承压.
日圆(12,500,000日圆为1口)
10月2日当周 9月25日当周
多头仓位 52,696 47,318
空头仓位 23,361 26,207
净仓位 29,335 21,111
欧元(125,000欧元为1口)
10月2日当周 9月25日当周
多头仓位 48,335 53,345
空头仓位 98,600 103,583
净仓位 -50,265 -50,238
英镑(62,500英镑为1口)
10月2日当周 9月25日当周
多头仓位 64,726 60,809
空头仓位 34,632 33,672
净仓位 30,094 27,137
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
10月2日当周 9月25日当周
多头仓位 12,641 13,567
空头仓位 13,625 14,471
净仓位 -984 -904
加元(100,000加元为1口)
10月2日当周 9月25日当周
多头仓位 112,706 123,643
空头仓位 11,530 18,297
净仓位 101,176 105,346
澳元(100,000澳元为1口)
10月2日当周 9月25日当周
多头仓位 98,600 119,144
空头仓位 34,857 29,582
净仓位 63,743 89,562
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
10月2日当周 9月25日当周
多头仓位 25,298 23,389
空头仓位 3,917 3,424
净仓位 21,381 19,965
(完)
--编译 白云;审校 石冠兰
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0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
* 10年新债发行前交易殖利率收平 * 交投观望明日20年新债标售结果 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14% 路透台北2月15日 - 台湾10年期公债106/4周三发行前交易殖利率震荡后 收平；交易员表示，尽管美联储主席叶伦国会听证谈话引领美债殖利率收高，但106/4殖利 率盘初开高后受到短多买盘进场收敛升幅，终场收在平盘观望明日20年新券106/3标售结果 出炉。 他们并指出，106/4期公债上日空单量微增至83亿台币，随着短多上日趁机轧空，目前 盘面仍由多方引导，不过明日20年新券106/3标售变数在即，今日该券暂在既有低档区间盘 整静待标债变数厘清。 “106/4很强，今天殖利率该弹没弹。”一位大型银行交易员说。 交易员认为，此次20年新券在发行前交易期间并无成交记录，较难推估得标利率区间， 交易商只能各自以本身立场推敲参考指标，重点还是保险业及银行业的实际落标区间。 台湾央行周四将代财政部标售106/3期。路透调查结果显示，20年公债106 /3期的得标利率料
2月15日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:23时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.87 1.108 2.61 大众交通 6.49 0.732 1.29 永生投资