版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 7日 星期日 16:08 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜10月2日持仓报告(表)

路透10月5日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年10月2日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(152,264口)

54,815 45,801 14,486 67,291 74,289 136,592 134,576 15,672 17,688

较9月25日变动(增加1口)

210 -3,672 340 -1,107 3,485 -557 153 558 -152

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.0 30.1 9.5 44.2 48.8 89.7 88.4 10.3 11.6

各类交易商数量(总计为238家)

80 86 34 45 51 148 154 (完)

--整理 白云

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐