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市场报道 | 2012年 10月 7日 星期日 16:06 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货10月2日持仓报告(表)

路透10月5日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年10月2日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,556,877口)

366,395 150,515 448,318 665,573 889,358 1480286 1488191 76,591 68,686

较9月25日变动(增加1,014口)

-8,267 7,150 7,864 1,730 -19,216 1,327 -4,202 -313 5,216

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.5 9.7 28.8 42.8 57.1 95.1 95.6 4.9 4.4

各类交易商数量(总计为344家)

115 96 155 96 104 293 294 (完)

--整理 白云

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