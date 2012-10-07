版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 7日 星期日 16:05 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货10月2日持仓报告(表)

路透10月5日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年10月2日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(721,122口)

266,937 53,450 92,480 296,025 495,448 655,442 641,378 65,680 79,744

较9月25日变动(减少3,907口)

-2,511 1,688 -3,216 6,398 -555 671 -2,083 -4,578 -1,824

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.0 7.4 12.8 41.1 68.7 90.9 88.9 9.1 11.1

各类交易商数量(总计为606家)

228 120 182 165 200 472 451 (完)

--整理 白云

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐