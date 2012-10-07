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市场报道 | 2012年 10月 7日 星期日 16:03 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货10月2日持仓报告(表)

路透10月5日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年10月2日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,206,089口)

412,821 94,282 145,858 510,007 743,234 1068686 983,374 137,403 222,715

较9月25日变动(增加33,192口)

6,354 4,848 10,674 12,795 15,530 29,823 31,052 3,369 2,140

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.2 7.8 12.1 42.3 61.6 88.6 81.5 11.4 18.5

各类交易商数量(总计为782家)

204 147 169 223 371 508 619 (完)

--整理 白云

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