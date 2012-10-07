〔CFTC报告〕CBOT玉米期货10月2日持仓报告(表)

《汇市简讯》美元兑坡元获得最新支撑，美元兑日圆升逾114.50
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透10月5日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年10月2日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,206,089口)
412,821 94,282 145,858 510,007 743,234 1068686 983,374 137,403 222,715
较9月25日变动(增加33,192口)
6,354 4,848 10,674 12,795 15,530 29,823 31,052 3,369 2,140
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
34.2 7.8 12.1 42.3 61.6 88.6 81.5 11.4 18.5
各类交易商数量(总计为782家)
204 147 169 223 371 508 619 (完)
--整理 白云
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
* 10年新债发行前交易殖利率收平 * 交投观望明日20年新债标售结果 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14% 路透台北2月15日 - 台湾10年期公债106/4周三发行前交易殖利率震荡后 收平；交易员表示，尽管美联储主席叶伦国会听证谈话引领美债殖利率收高，但106/4殖利 率盘初开高后受到短多买盘进场收敛升幅，终场收在平盘观望明日20年新券106/3标售结果 出炉。 他们并指出，106/4期公债上日空单量微增至83亿台币，随着短多上日趁机轧空，目前 盘面仍由多方引导，不过明日20年新券106/3标售变数在即，今日该券暂在既有低档区间盘 整静待标债变数厘清。 “106/4很强，今天殖利率该弹没弹。”一位大型银行交易员说。 交易员认为，此次20年新券在发行前交易期间并无成交记录，较难推估得标利率区间， 交易商只能各自以本身立场推敲参考指标，重点还是保险业及银行业的实际落标区间。 台湾央行周四将代财政部标售106/3期。路透调查结果显示，20年公债106 /3期的得标利率料
2月15日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:23时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.87 1.108 2.61 大众交通 6.49 0.732 1.29 永生投资