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市场报道 | 2012年 10月 7日 星期日 16:00 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金10月2日持仓报告(表)

路透10月5日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年10月2日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(480,908口)

239,434 31,108 26,727 136,250 405,520 402,411 463,355 78,497 17,553

较9月25日变动(减少8,608口)

5,440 1,010 -5,914 -8,256 -1,341 -8,730 -6,245 122 -2,363

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

49.8 6.5 5.6 28.3 84.3 83.7 96.4 16.3 3.6

各类交易商数量(总计为352家)

224 55 68 48 47 302 148 (完)

--整理 白云

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