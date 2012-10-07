〔CFTC报告〕COMEX期金10月2日持仓报告(表)

《汇市简讯》美元兑坡元获得最新支撑，美元兑日圆升逾114.50
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透10月5日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年10月2日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(480,908口)
239,434 31,108 26,727 136,250 405,520 402,411 463,355 78,497 17,553
较9月25日变动(减少8,608口)
5,440 1,010 -5,914 -8,256 -1,341 -8,730 -6,245 122 -2,363
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
49.8 6.5 5.6 28.3 84.3 83.7 96.4 16.3 3.6
各类交易商数量(总计为352家)
224 55 68 48 47 302 148 (完)
--整理 白云
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
* 10年新债发行前交易殖利率收平 * 交投观望明日20年新债标售结果 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14% 路透台北2月15日 - 台湾10年期公债106/4周三发行前交易殖利率震荡后 收平；交易员表示，尽管美联储主席叶伦国会听证谈话引领美债殖利率收高，但106/4殖利 率盘初开高后受到短多买盘进场收敛升幅，终场收在平盘观望明日20年新券106/3标售结果 出炉。 他们并指出，106/4期公债上日空单量微增至83亿台币，随着短多上日趁机轧空，目前 盘面仍由多方引导，不过明日20年新券106/3标售变数在即，今日该券暂在既有低档区间盘 整静待标债变数厘清。 “106/4很强，今天殖利率该弹没弹。”一位大型银行交易员说。 交易员认为，此次20年新券在发行前交易期间并无成交记录，较难推估得标利率区间， 交易商只能各自以本身立场推敲参考指标，重点还是保险业及银行业的实际落标区间。 台湾央行周四将代财政部标售106/3期。路透调查结果显示，20年公债106 /3期的得标利率料
2月15日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:23时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.87 1.108 2.61 大众交通 6.49 0.732 1.29 永生投资