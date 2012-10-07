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市场报道 | 2012年 10月 7日 星期日 15:58 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货10月2日持仓报告(表)

路透10月5日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年10月2日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(189,437口)

64,029 80,743 11,723 98,605 81,370 174,357 173,836 15,080 15,601

较9月25日变动(增加3,734口)

-603 11,607 789 4,051 -9,414 4,237 2,982 -503 752

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.8 42.6 6.2 52.1 43.0 92.0 91.8 8.0 8.2

各类交易商数量(总计为298家)

94 111 67 64 63 199 207 (完)

--整理 白云

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