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市场报道 | 2012年 10月 7日 星期日 16:02 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货10月2日持仓报告(表)

路透10月5日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年10月2日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(456,198口)

158,209 104,064 70,828 190,963 230,990 420,000 405,882 36,198 50,316

较9月25日变动(增加4,783口)

-5,996 -862 7,659 2,760 303 4,423 7,100 360 -2,317

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.7 22.8 15.5 41.9 50.6 92.1 89.0 7.9 11.0

各类交易商数量(总计为390家)

146 105 117 88 117 298 285 (完)

--整理 白云

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