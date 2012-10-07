〔金砖国家〕10月5日股汇市收盘纵览

路透10月8日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月5日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF上升0.36%,报1,009.16点.
中国股汇市:因十一长假休市.[.SSCN][CNY/CN]
香港股市:连续第五日上涨,受助于原油相关类股的反弹.与此同时汽车股也跳升,此前德国宝马汽车公司宣布9月在华汽车销量强劲.本周因节日而缩短交易日.恒生指数.HSI涨0.5%,报21,012.4点,全周累计升幅为0.8%; 恒生国企指数.HSCE涨1.2%,表现优于亚洲其他股指.[ID:nSH0116825][.HKCN]
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印度股市:收低,中断四日连涨,因市场锁定获利冲击ICICI Bank等近期表现出众的个股,而一家金融公司出现几十份错误订单也打压市场人气,导致NSE指数一度暂停交易.NSE指数.NSEI盘中突然跌逾900点至4,888.20点的日低,较周四收盘低15.5%,交易重启不久后,曾触及2011年4月28日以来最高,终场收低0.7%至5746.95点.指标BSE指数.BSESN下跌0.63%或119.69点,收低18,938.46点,稍早曾触及2011年5月2日以来的最高位.[.BO][ID:nL3E8L54AR]
印度汇市:印度卢比/美元下跌,此前一私募股权公司的售股交易导致大量资金外流.政府推动财政和经济改革曾导致卢比稍早触及六个月高位.卢比/美元INR=D2收报51.85/86,周四收盘价为51.74/75.[INR/][ID:nL3E8L54FB]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS报1,508.720点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高1.52%至807.62点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.42%至30.87;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.11%,报40.27.
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巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上升0.19%,至58,571.59点,摆脱一个月低点.房屋建筑类股涨幅居前,因此前政府上调保障房计划的房价上限.[ID:nL1E8L5E17]
巴西汇市:巴西雷亚尔下跌,此前该国央行出手干预以应对近期涨势.雷亚尔/美元BRBYBRL=下降0.61%,报2.0298.[ID:nL1E8L5E15]
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南非股市:触及纪录高位,矿业股涨幅居前,因投资者逢低承接近期遭罢工打击下跌的矿业股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI升1.11%至32,361.91点,稍早曾触及纪录高位32,471.32点.综合指数.JALSH上涨0.88%,报36,588.67点,此前触及录得高位36,693.75点.[.J][ID:nL6E8L5IAX]
南非汇市:兰特/美元延续跌势,下降近4%,触及三年半低点,因投资者出脱当地资产,对该国一波非法罢工的影响表示担忧.据路透数据显示,兰特/美元ZAR=D3一度低见8.85,为2009年4月以来的最低位.[ZAR/][ID:nL6E8L5J72](完)
--编译 王翔琼;审校 程琳