日韩经济指标预测--10月8日-10月15日****

路透10月8日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月8日当周--------------------------------
10月8日(一)
2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 8月 顺差4,255 顺差6,254
10月9日(二)
0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 43.6
2300 韩国失业率 9月 -- 3.1%
10月10日(三)
0300 韩国L货供额 8月 -- +9.0%
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +0.3%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 9月 -- +0.9%
2350 日本机械订单(较前月) 8月 -2.5% +4.6%
(较上年同期) -4.8% +1.7%
10月11日(四)
-- 韩国央行利率决定 10月 -- 3.00%
0500 日本消费者信心指数 9月 -- 40.5
2350 日本国内企业物价指数(较前月) 9月 +0.3% +0.3%
(较上年同期) -1.4% -1.8%
10月12日(五)
无重要经济数据.
----------------------------------10月15日当周--------------------------------
10月14日(日)
2100 韩国出口物价增幅 9月 -- +1.1%
韩国进口物价增幅 -- +0.3%
10月15日(一)
0300 韩国出口增长修正值 9月 -- -1.8%
韩国进口增长修正值 -- -6.1%
韩国贸易收支修正值(亿美元) 9月 -- 顺差31.5
0430 日本工业产出修正值 8月 -- -1.3%
0430 日本产能利用率指数(较上月) 8月 -- 0.5%
--整理 孙茉莉;审校 程琳
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]