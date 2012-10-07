《美国上市公司业绩公布日程表》--10月8日-10月15日

汤森路透10月5日电---以下为标准普尔500企业中将于10月8日-10月15日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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10/9 AMC Q3 2012 美国铝业(ALCOA) (AA) 0.01 18 0.15
10/9 Q3 2012 百胜集团(Yum Brands) (YUM) 0.97 21 0.83
10/10 Q4 2012 Costco Wholesale Corp (COST.O) 0.87 24 1.08
10/10 BMO Q3 2012 Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) -0.02 9 -0.05
10/11 11:00 Q3 2012 Fastenal (FAST.O) 0.37 11 0.33
10/11 BMO Q3 2012 Safeway Inc. SWY 0.43 19 0.38
10/12 11:00 Q3 2012 摩根大通 (JPM) 1.21 29 1.02
10/12 12:00 Q3 2012 富国银行(Wells Fargo) (WFC) 0.87 32 0.72
10/15 BMO Q3 2012 花旗集团(Citigroup) (C) 0.97 17 1.23
10/15 BMO Q3 2012 Gannett Co., Inc. (GCI) 0.53 9 0.44
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 肖群英;审校 徐文焰
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