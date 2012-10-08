《澳洲经济分析》矿业繁荣见顶或使澳洲经济遭遇寒流

* 若矿业繁荣见顶,2013年澳洲经济或遇寒流

* 澳元汇率居高不下限制矿业外其他领域的复苏

* 利率可能因而触及纪录低位

撰稿 Wayne Cole 编译 王丽鑫

路透悉尼10月8日电---澳洲保持了21年的经济连续增长面临越来越大的威胁,央行可能需要将利率降至纪录低位并维持一段时间,以使经济的增长势头延续至第22年.

中国经济放缓使澳洲关键的资源出口价格下降,并迫使矿商缩减雄心勃勃的扩张计划.澳洲公布8月贸易逆差为三年半以来最大,看来只是未来趋势的冰山一角.

"我们好像在看一场慢动作的火车失事,"RBC资本市场的资深经济分析师Su-Lin Ong说到.

"出口收入下降,将导致经济中的财富,收入和消费缩水,"她解释说."而这发生在财政政策收紧,而澳元汇率居于高位的情况下."

所以她预期随着时间进入2013年,经济将渐失力道,若已持续七年的矿业投资繁荣也在当年触顶,经济将处于险境.

政府和央行仍然预期未来几年经济增长率在3%左右.

不过当矿业繁荣不可避免的转向时,即便支出仍保持高水平,投资也可能出现大幅度环比下滑.

由于投资占澳洲1.5万亿(兆)澳元的年国内生产总值(GDP)比例势将达到9%的高位,投资的下降会很轻易的导致经济连续几个季度负增长,即教科书上对衰退的定义.

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**走过巅峰**

澳洲央行上周降息0.25个百分点,至3.25%,出乎多数分析师预料,暗示了上述风险.

这一利率水平为三年来最低,仅略高于全球金融危机时触及的最低点3%.

"资源行业投资可能在明年见顶,峰值水平可能比此前预期的低一些,"澳洲央行总裁史蒂文斯解释最近降息举措时写道.该央行此前认为支出见顶最晚会在2014年.

"随着顶峰接近,预计中构成需求的其他要素的增强开始出现十分重要,"史蒂文斯称.

央行此前希望,随着矿业繁荣时期的投资见顶,房屋建设、零售和旅游业等其他领域能填补空缺.

不过到目前为止,这样的过渡仍很迟缓.例如抵押信贷8月处于纪录低位,而新屋销售触及15年低谷.

由于相比具有风险的房屋或股票投资,澳洲人更倾向于把钱存在银行,因此消费信贷出现下滑.2008年以来,银行存款大增2,600亿澳元,增幅接近60%.

家庭负债也居高不下,相当于可支配收入的约149%.

其他经济部门带来的任何拖累,都可能对失业率产生严重影响,因矿业在过去几年一直是招聘大户,帮助维持失业率在5%附近的低位.

然而尽管建设矿山或液化天然气项目需要很多工人,但运营需要的人手则少得多.这是澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)最近提出的一点.

他估计,铁矿石矿建设阶段雇用人手相当于采矿时所需人数的四倍.液化天然气项目中,差距约为15-20倍.

"所以尽管最近资源部门目前的就业和薪酬增长强劲,但未来几年可能开始逆转,"肯特上月警告称.

澳洲央行本次降息时,对就业面的措辞已经更加悲观,称劳动力市场普遍趋软.

"低利率或保持较长时间"

决策者长久以来假设澳元兑美元AUD=D4大幅下跌将缓解上述转变,让制造业和旅游业等行业更好过些.

不过投资者抛售澳元需要买进其他货币,而有吸引力的替代货币少之又少.

美国,日本,英国和瑞士央行都通过量化宽松或直接干预增加货币供应量.

欧洲央行目前动作幅度没有那么大,不过痛苦的衰退和无休止的政治风险决定了持有欧元也不太适合.

澳洲的AAA级债信评级对主权基金和警惕其他地区降级风险的长期投资者仍有巨大吸引力.

因此即便澳元近几周回落,也仍处于历史高位.目前澳元贸易加权指数=AUD为75.8,距27年峰值不远,并远离全球金融危机后触及的低位51.0.

这使采取进一步行动的担子落在了澳洲央行的身上,尤其是政府为了按承诺比大多其他发达国家更早实现预算盈余,而实施痛苦的财政紧缩,在政治上已被缚住手脚.

与过去的下滑不同,目前通胀仍然较低,给央行更大的降息空间.

"大宗商品价格及相应的资本支出繁荣结束,意味着可能需要采取更多举措刺激内需,"澳洲联邦银行(CBA)债券研究主管Adam Donaldson称.

他认为10年期公债收益率(殖利率)在未来数月可能从目前的2.93%降至历史低位2.5%,澳洲央行现金利率也不会落后很多.

"在这样的背景下,澳元走强将产生反通胀效应,所以我们预计随着经济在困境中挣扎,利率将在低位保持较长时间."(完)