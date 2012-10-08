更正:〔西班牙金融〕三大状况良好的银行可能成为坏账银行最大投资者

中国企业：中石油集团获阿布扎比ADCO陆上油田开发项目8%权益，为期40年
路透上海2月20日 - 中国石油天然气集团公司公告称，获得阿布扎比ADCO陆上油田开发项目8%的权益，合同期40年，同时获得项目联合作业公司阿布扎比陆上作业公司(ADCO)8%股份。
(更正:因译文有误,内文第二段"1,300美元",应改为"1,300亿美元")
路透马德里10月5日电---银行业消息人士周五表示,西班牙状况良好的上市银行西班牙国际银行(SAN.MC)、西班牙对外银行(BBVA)(BBVA.MC)和CaixaBank(CABK.MC)可能将成为该国"坏账银行"的最大投资者.
创建坏账银行是西班牙获得最高1,000亿欧元(1,300亿美元)欧洲救助以支撑该国银行业的一个条件.坏账银行依赖民间投资者,不会影响公共债务.
一名了解坏账银行协商内容的消息人士表示,上述三大银行与政府讨论每家出资约6亿或7亿欧元,但其补充道,最终金额可能需要作出一些调整.
一位资深西班牙银行业者并不想证实谈判正在进行,但表示西班牙大型银行的参与是政府吸引民间投资者加入该计划的唯一希望.
西班牙国际银行、西班牙对外银行和CaixaBank均拒绝评论.经济部和西班牙央行亦不予置评.西班牙对外银行9月时曾表示,正在考虑向坏账银行转移资产并持有一部分股权.
其他银行消息人士称,状况良好的银行将会参与进来,作为限制其自身房地产资产贬值的一种方式.
该资深银行业者表示,这些银行的参与方式可能是把它们的部分房地产资产存放在坏账银行,换取一部分股权而非资金.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
路透上海2月20日 - 中国石油天然气集团公司公告称，获得阿布扎比ADCO陆上油田开发项目8%的权益，合同期40年，同时获得项目联合作业公司阿布扎比陆上作业公司(ADCO)8%股份。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国