更正:〔西班牙金融〕三大状况良好的银行可能成为坏账银行最大投资者

(更正:因译文有误,内文第二段"1,300美元",应改为"1,300亿美元")

路透马德里10月5日电---银行业消息人士周五表示,西班牙状况良好的上市银行西班牙国际银行(SAN.MC)、西班牙对外银行(BBVA)(BBVA.MC)和CaixaBank(CABK.MC)可能将成为该国"坏账银行"的最大投资者.

创建坏账银行是西班牙获得最高1,000亿欧元(1,300亿美元)欧洲救助以支撑该国银行业的一个条件.坏账银行依赖民间投资者,不会影响公共债务.

一名了解坏账银行协商内容的消息人士表示,上述三大银行与政府讨论每家出资约6亿或7亿欧元,但其补充道,最终金额可能需要作出一些调整.

一位资深西班牙银行业者并不想证实谈判正在进行,但表示西班牙大型银行的参与是政府吸引民间投资者加入该计划的唯一希望.

西班牙国际银行、西班牙对外银行和CaixaBank均拒绝评论.经济部和西班牙央行亦不予置评.西班牙对外银行9月时曾表示,正在考虑向坏账银行转移资产并持有一部分股权.

其他银行消息人士称,状况良好的银行将会参与进来,作为限制其自身房地产资产贬值的一种方式.

该资深银行业者表示,这些银行的参与方式可能是把它们的部分房地产资产存放在坏账银行,换取一部分股权而非资金.(完)