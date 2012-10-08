〔韩国汇市〕韩元盘初持守在一年高位附近,警惕当局干预

路透首尔10月8日电---韩元兑美元KRW=周一盘初几乎持平,徘徊在一年高位附近,因上周美国就业数据前景引发交易员的风险资产买兴,被警惕韩国当局可能干预的情绪所抵消.

韩元兑美元KRW=KFTC报1,110.5,上周五国内收报1,111.3.

韩国综合股价指数.KS11下滑0.3%.

韩国债券价格几无变动,因交易员等候将于本周四公布的韩国央行货币政策利率决议,12月三年期公债期货KTBc1小跌0.03点,报106.35.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,110.5 1,111.3

日圆/韩元JPYKRW=R 14.1067/203 14.1741/861

韩国公债期货KTBc1* 106.35 106.38

韩国综合股价指数.KS11 1,988.49 1,995.17

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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