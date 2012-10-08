《中国债券市场每日交易备忘》--10月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国升达林业( 002259.SZ )1亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),中信银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部280亿元20年期固息国债120018,票面利率4.10% 翼中能源集团15亿元五年期中票1282385,票面利率5.05% 青特集团3亿元一年期短融041263007,票面利率6.90% ============================================================================== 三、缴款: 太原龙城发展投资公司20亿元七年期固息债1280303,票面利率6.50% ============================================================================== 四、还本付息: 国家开发银行300亿元五年期浮息债(一年定存基准)080207付息,基本利差0.49% 国开行200亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)110221付息,基本利差-0.15% 联想控股公司20亿元七年期固息债088045付息,票面利率5.87% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --为鼓励境外长期资金进入中国资本市场,中国证监会表示,将继续加快合格境外机构投资 者(QFII)审核,同时与相关部门协商,推动尽快明确QFII所得税政策,放宽投资额度和资金汇 出入限制.[ID:nSB2034727] --中国证券金融公司将进行第二次增资扩股,计划新增加股本100亿股,引资将向民营资本 倾斜,而新增股本的定价在净资产的基础上适当溢价,筹资不低于100亿元人民币.[ID:nSB2034667] --贵阳市日前宣布,凡在贵阳市首次购买住房的,可持房屋所有权证或备案的购房合同在办 理入户手续或居住证,享受户籍人口就业、入学和就医等同等待遇,不受入住时间和购房面积 的限制.业内人士称,该政策模糊了户籍概念,触及到限购红线,并可能引发示范效应. 汇丰今日公布汇丰9月中国服务业PMI (8月为52.0%) 中国海关10/13公布9月进出口贸易数据 (8月贸易顺差为266.7亿美元) 国家统计局10/15公布9月工业品价格指数(PPI) (8月为-3.5%) 9月居民消费价格指数(CPI) (8月为2.0%) 国家统计局10/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布 1-9月城镇固定资产投资 (1-8月为20.2%) 9月社会消费品零售总额 (8月为13.2%) 9月工业增加值 (8月为8.9%) 9月房地产投资和销售情况月度报告 9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 汇丰10/24公布汇丰10月中国制造业PMI初值 国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月-3.1%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇; 审校 康熙泽