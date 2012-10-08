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亚洲 | 2012年 10月 8日 星期一 12:29 BJT

更正:《汇市简讯》印尼央行料继续干预市场,限制美元/印尼卢比涨势

(更正:译文有误,标题与内文的"印度央行"与"印度卢比"应改为"印尼央行"与"印尼卢比")

0100GMT

* 美元/印尼卢比将继续受到本地良好买气的支撑,不过印尼央行将继续守卫9,600水准

* 由于美元卖盘不多,作多美元仍是较受青睐的策略

* 除非央行放弃干预市场,否则美元/卢比仍将介于9,580-9,610之间

* 隔夜无本金交割远期外汇(NDF)市场交投于9,590-9,625,纽约市场收报9,610-9,630.(完)

--编译 徐文焰;审校 隋芬

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