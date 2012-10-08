富士康否认郑州工厂发生大规模罢工

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
(本文由路透中文网编译提供)
路透台北/旧金山10月6日电---台湾电子代工巨头富士康周六否认郑州工厂因罢工而瘫痪，称该工厂的生产照常进行。富士康为苹果(AAPL.O)代工产品。
位于纽约的劳工权益保护组织--中国劳工观察（China Labor Watch）此前称，富士康郑州工厂发生了工人罢工。而在几周前，苹果刚面向全球多个市场发售了iPhone 5。分析人士称，苹果已面临iPhone 5供应吃紧的问题。
中国劳工观察称，因产品质量控制过严，加上厂方要求在国庆长假期间加班，周五富士康郑州工厂约有3,000-4,000名工人罢工。
但富士康对此予以否认，称郑州工厂只是在几天前发生了两起小纠纷，但持续的时间很短。
富士康发布电邮声明称，任何关于工人罢工的报导均不属实，该工厂及其他富士康工厂没有出现停工，生产仍在按计划进行。
富士康称，郑州工厂的小纠纷发生在10月1-2日，事情很快就得到解决，厂方采取了相应措施，包括向出现问题的生产线增加人手等。
富士康还称，在国庆长假期间加班的工人是自愿的，该公司按照法律规定以日常工资的三倍支付加班工资。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)安排的午餐会上，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。