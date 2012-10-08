更正:〔美国财政〕2012财年联邦预算赤字连续第四年高于1万亿美元--CBO

(更正:内文第五段"经常帐盈余"因译文有误,应为"预算盈余".)

路透华盛顿10月5日电---美国国会预算办公室(CBO)周五估算,在刚刚过去的2012财政年度,联邦预算赤字较上年减少2,070亿美元,但仍为连续第四年高于1万亿(兆)美元.

超党派的国会预算办公室称,美国2012财年预算赤字相当于经济产出的约7%,该比例低于2011年的8.7%、2010年的9%以及2009年的10.1%,但仍高于1947年以来的其他年份.

经济分析师普遍认为,美国预算赤字与国内生产总值(GDP)之比高于3%,长期而言都不可持续.

预算办公室称,9月实现750亿美元预算盈余,2012全财年赤字为1.09万亿美元,低于2011财年的1.297万亿美元.

9月预算盈余是美国政府自2008年9月以来第二次录得盈余,当时美国正经历金融危机的打击.9月数据受到了季度企业所得税收入较高,以及政府出售美国国际集团(AIG)(AIG.N)股份的70亿美元收益的扶助.

美国财政部预计将于下周公布9月30日止的年度预算官方最终数据.

美国2013财年赤字水平是否将连续第五年超过1万亿美元,取决于国会如何应对年底的"财政悬崖",即税收优惠措施到期和减支举措自动生效.

CBO认为,9月罕见的预算盈余中,政府财政收入较上年同期增长230亿美元,支出则减少1,150亿美元.

CBO估计,财政年度全年的政府财政收入增长6.4%至2.45万亿(兆)美元,而财政支出减少1.6%至3.54万亿美元.(完)