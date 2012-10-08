利比亚组建政府之路崎岖 总理下台

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
(本文由路透中文网编译提供)
路透的黎波里10月7日电（记者 Hadeel Al Shalchi）---利比亚国民议会周日通过对新内阁名单的不信任投票，新总理沙古尔（Mustafa Abushagur）被迫辞去职务，凸显该国组建政府困难重重。
沙古尔提交新内阁名单才几分钟，国民议会便举行了投票。这是沙古尔第二次提交新内阁人选名单，他此前已迫于抗议者压力而撤回了第一份内阁名单。
国民议会眼下需选出新的总理，新总理上任后也需组建政府，带领利比亚摆脱内战阴影。
沙古尔于9月12日被国民议会选为总理。他被迫撤回第一次提交的内阁名单后，需在72个小时提名国民议会认可的内阁名单，否则就面临不信任投票。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)安排的午餐会上，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。