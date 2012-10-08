土耳其炮击叙利亚 还击叙利亚炮火

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯坦布尔10月7日电---土耳其周日向叙利亚境内开火，因之前一枚来自叙利亚的炮弹落在土耳其境内。这已是土耳其连续第五日对来自叙利亚的炮火还击。
据土耳其Dogan通讯社报导，之前有叙利亚炮弹落到土耳其阿克恰卡莱镇。
土耳其曾经是叙利亚总统阿萨德盟友，但在阿萨德暴力镇压国内骚乱后，土耳其改变立场。
土耳其总理埃尔多安表态称，土耳其不希望战争，但警告叙利亚不要考验其决心。
埃尔多安周日称：“你必须时刻做好必要时战争的准备。如果你不做好这样的准备，你就不是个国家。”
“我们的祖先是怎么说的？‘想要和平，就要准备好战争’。”
叙利亚政府曾表示，其炮火落到土耳其纯属意外。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)安排的午餐会上，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。