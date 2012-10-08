《美国企业分析》中国经济放缓可能冲击美国技术与材料企业的获利

路透纽约10月5日电---中国多年来一直扮演着全球经济成长的引擎,美国的技术、能源与工业企业因为与中国市场关系密切,即使其他行业情况不佳下利润率照样增长.

这种情况如今正在改变,不但损及上述类型的企业,也牵累到标准普尔500指数成份企业的整体获利.近期数据显示,中国经济增速有可能连续第七个季度放缓,压缩技术与材料行业的利润.

从第三季看,企业获利还会更弱.汤森路透截至周五的数据显示,标普500股指中有90家成份股企业调降了财测,只有21家上调财测,二者比例为4.3,体现的情况为2001年第三季以来最差.

虽然欧洲仍是全球性企业的主要拖累因素,中国问题的影响已经越发明显.

根据汤森路透,在发出本季获利预警的企业中,有6%指出是因为中国.

由于欧债危机持续无解,作为欧洲主要贸易伙伴的中国也陷入经济的放缓.

**中国与世界经济增长**

中国的冲击既直接体现在技术企业的销售放缓,也因经济增长降温损及能源价格,间接体现在损及了能源相关企业的利润.

"中国带来的挑战是,如果以加权国内生产总值(GDP)来算,明年世界经济增长将有53%的比重来自中国.因此,一旦中国的放缓程度超过我们预期,将会构成挑战."联合技术(UTX.N)首席财务官Greg Hayes表示.

据汤森路透的分析,在标普500指数的成份股企业中,日本以外亚太地区营收比重超过10%的企业有九十几家.

在中国遏制房地产行业之际,对联合技术的加热与制冷设备以及电梯的需求持续放缓.其他大型跨国企业也有同样感受.联邦快递(FDX.N)和通用电气(GE.N)等相关企业近期纷纷发出预警,就证实了这一点.

"你现在看到的是,欧洲的放缓现象正确确实实在全球蔓延,经由欧洲、中国、日本和美国一路向东发展."佛蒙特州Windham Financial Services的首席投资策略师Paul Mendelsohn说.

重型设备企业卡特彼勒(CAT.N)上周调降了2015年获利目标,执行长Doug Oberhelman说,公司未来几年的轨迹将同中国经济的增速密切相关.

"中国方面一个要紧的催化因素是,它的经济何时以及会以多大力度开始转向."Oberhelman对投资者表示.

**令人失望的季度**

若更深入了解一下各行业受到的影响,数据显示技术和材料企业有很大比例的营收是来自中国,因此它们第三季的表现很可能令人失望.

科技企业第三季获利料较上年增长2.3%,远不及7月1日预测的增长13.1%.材料企业前景更差,目前预计利润会降24%,7月时是预估下降3.3%.

"谈到同中国的贸易关系,主要是涉及两类行业...就是科技与材料行业...它们的美国以外营收比重最大,特别是亚洲营收占比也最高."BMO Asset Management首席市场策略师Sandy Lincoln说.

应用材料(AMAT.O)可能就是受到波及的这类企业之一.公司最近表示将裁员以应对局面放缓.第三季财报显示,其中国营收在总营收中占到了10.8%,而整个亚洲则占到总营收的73%.

其他对日本外亚太地区有大量敞口的科技公司还包括Broadcom CorpBRCM.O、美光(Micron Technology)(MU.O)、英特尔(INTC.O)与超微半导体(AMD)AMD.N.

据汤森路透StarMine的数据,它们中有些企业的获利预估已遭严重调降.超微半导体季度获利预估在过去90天里下修21%,美光与英特尔分别下调12%和11%.

**对大宗商品的影响**

材料类股对区域经济的放缓也将十分敏感.这类股曾受益于中国基建扩张计划所带来的大宗商品需求.

按年化计算,Newmont Mining(NEM.N)去年有23.8%的营收是来自日本外的亚太地区.

该公司第三季料录得营收26.2亿美元,合每股盈余(EPS)0.99美元.根据StarMine,分析师对EPS的预估在过去90天下修了8%.

同样的,对矿商Freeport-McMoRan Copper & Gold(FCX.N)的获利预估在过去三个月也下降了约18%;该公司大概有19%营收来自亚太地区.(完)