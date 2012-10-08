《全球金市分析》美国财政悬崖的风险日渐真实,投资者选择黄金避险

路透伦敦10月5日电---投资者正在积极追捧黄金,以备美国可能陷入"财政悬崖"的前景.若掉落悬崖一事成真,美国势将萎缩并导致更多的货币印发.鉴于此,在这个看来将动荡起伏的第四季里,黄金不啻于首要的商品投资选择.

许多投资者都不愿意当前在一些基础资源领域继续扩大风险敞口,这其中亦包括基本工业金属,因为全球经济正举步蹒跚,头号原材料消费国中国的需求也因增长放缓而受到遏制.

但黄金是个例外.各央行的货币刺激举措令未来的通胀忧虑挥之不去,令许多投资者都乐于持有黄金来规避通胀风险.

之前的量化宽松举措(QE)曾经推动商品市场追随其它风险资产大涨,但近期商品价格却打破了随股市走势而动的关联,因为对于美联储最新推出的第三轮量化宽松,以及欧洲、日本和中国刺激政策的实际效果,投资者心存疑虑.

"我们认为量化宽松举措并不是能托起所有船舶的上涨潮头,并非是宽松货币政策必然推高商品价格这么简单,不过只有一种商品资产或是例外."巴克莱商品研究部主管Paul Horsnell说道,"这利好黄金."

现货金XAU=周五触及11个月高位,自8月中算起已经上涨了12%,来到每盎司1,800美元略下方.同期,涵盖19种商品的汤森路透-Jefferies的CRB指数.TRJCRB仅上升3%.

上周公布的持仓数据显示,美国对冲基金和其它资产管理基金已然大幅提升黄金期货仓位的持有,看多程度达到近七个月来最高.[ID:nSB2034397]

浏览2012年商品表现图表,请点选(link.reuters.com/faz36s)

浏览金价,美联储资产和QE图表,请点选(link.reuters.com/byw79s)

**财政悬崖**

投资者看好黄金为准流通货币和通胀避险工具的身份,特别是美国可能很快面临财政悬崖之际.

如果美国国会无法在2013年1月以前就赤字削减计划达成一致,则增税和节支将同时临到美国,影响总计达6,000亿美元,专家以为这样的规模将导致美国经济陷入衰退.

"那种情景一旦发生,则意味着需要推出更多刺激举措,从而进一步推高金价.未来六个月,金价可能会上探1,900甚至1,950美元附近."London & Capital的投资总监Pau Morilla-Giner表示.该公司旗下掌管着32亿美元资产,其中的商品资产超过4亿美元.

Morilla-Giner称在公司的商品投资组合中,约55%投资于贵金属,主要是黄金.金价曾在2011年9月触及每盎司1,920.30美元的纪录高位.

其它许多商品资产目前正走势挣扎,因当决策者在7月和8月间暗示可能推出进一步量化宽松时,该政策潜在的提振作用已然被反映到价格当中.在截至9月的第三季里,商品资产录得了近两年来最大的季度涨幅.

截至9月中,CRB指数已经较6月末水准上涨了20%,但此后开始回落,因投资者注意力重新转向惨淡的经济数据,特别是欧洲和中国的经济报告.

**关注基本面**

周一出炉的多份采购经理人指数(PMI)报告显示,欧元区制造业的第三季表现堪为2009年初以来最糟,而且中国的制造业活动亦是连续七个月收缩.

此种忧虑自然反映到商品市场.上周的数据显示,商品多头仓位出现六周以来的首次下滑,因对冲基金和其它大型投机者将逾50亿美元资金撤出美国商品市场.

Europanel Research & Alternative Asset Management的投资经理Gabriel Garcin称在当前环境下,特殊商品基金将益发表现出优势.

在商品价格开始摆脱追随其它风险资产的模式后,价格走势趋向于更多追随基本面的变化.

CRB指数和标准普尔500指数.SPX间的30天关联度已经从8月初的71%,降至9月25日时的24%,周五略回升到32%.这一切的发生恰好在美联储宣布无限制购买抵押债券之后.

市场对基本面的关注主要着眼于中国需求.中国消耗着全球约40%的铜,是继美国之后的全球第二大资源消费国.

出于对中国情况的谨慎看法,ING投资管理的资深分析师Koen Straetmans已经将商品配置调整到略微低于标准配置.该集团目前在全球管理着2,950亿美元资产,当前投资选择倾向于股市和房地产.

"迄今为止的中国数据都偏弱,"Straetmans说道,"我们仍预计中国经济数据将在目前至年底的某个时候触底."

他表示减配商品的决定部分是基于对能源和谷物两个领域的分析而做出.能源和谷物对于商品第三季的强劲表现贡献良多,但是"我以为这两个板块已然触顶或接近于触顶."

他对黄金的看法也不像多数人那么热烈."我看到对黄金和白银的投机性非商品持仓大幅增加,对我而言这种布仓有些过度了."(完)