《中国投资分析》海外沽空狙击有增无减,促使中国力挽投资者信心

路透上海10月8日电---外国沽空者正在告诉中国说你有信誉问题,中国当局似乎听进去了.

投资者正押注很多海外上市的中国公司股价会大跌,甚至可能被摘牌,绿色能源和科技公司尤其成为众矢之的.这两个产业因被视作中国经济转型的关键而受到政府扶持.

就在不久前,即便投资者蒙受了损失,中国可能仍是对外资要求提高透明度,或是怀疑商业模式的声音充耳不闻.无限增长的中国题材太有吸引力,投资者无论如何都想搭上这个全球最大的经济增长引擎.

但现在,中国企业需要进入海外市场融资,以维持国内业务增长.所以中国正采取步骤消除部分顾虑,包括拜访外国共同基金管理者和其他投资者.

"我想中国监管者很担心这些企业的竞争力,如果他们在取得进入资本市场管道方面居于落后的话,"雪球财经研究分析师Douglas Jiang称.

**全新的情况**

有别于2010-2011年主要针对无名小企业的做空攻击,眼下空方的做空对象更广泛,包括中国一些比较知名的互联网及清洁能源公司.

"第一次的时候,他们被攻了个猝不及防.被锁定的公司都是很私人的公司.他们成了目标."里昂证券分析师Fraser Howie表示.他还与人合着过多本有关中国金融体系的书.

"这次已经不是同一批对象.这些目标更像是中国的旗手...(监管者)显然更努力要把外资带入市场,所以他们最不想看到的事情就是更多做空."

H股与恒生指数对比图表(r.reuters.com/nep72t)

中概股与道琼工业指数对比图表(r.reuters.com/qep72t)

金融信息供应商Markit在9月21日的数据显示,很多中概股的融券使用率(Share utilisation ratios,URs)都高得异常.这是衡量多少可供出借的股票已经借出的指标,也被视为做空一支股票的代理指标.

进一步说,借入这些股票的利率也很高--部分情况下高达50%,暗示出借方认为价格下跌风险近在眼前,正寻求避险.

中国企业美国存托凭证(ADR)的融券使用率是12.91%,比标准普尔500指数.SPX成分股的比例高逾两倍.

太阳能与互联网公司,是中国ADR中URs最高的.许多中国公司H股URs也很高,但涉及板块更广,包括房地产和金融等.

"高使用率意味着很多人都在做空这个股票.我认为被做空的这些股票里面,信誉问题是一大因素."安中投资总经理盖瑞德(Gerard A. DeBenedetto)称.

"这并不是系统性的.对外国投资者而言,这是透明度的问题."

汤森路透旗下理柏的共同基金资金流向数据显示,投资中国题材的海外股票基金过去六个季度都是资金净流出.

AlixPartners驻香港法务会计主管Rob Morris称,要查阅中国企业提交中国国家工商总局的文件,变得越来越困难.这些文件可以用来对照检查中国企业向外资发布的资料.

**态度转变**

有迹象显示,中国明白自己需要采取更多措施来提高投资者信心,尽管分析师称目前为止取得的进展基本上都是象征性的.他们希望北京当局兑现诺言,打击内幕交易,加强企业管理阶层需向股东负责的监督.

上海与深圳证交所官员9月展开全球考察,旨在恢复海外投资者对中国股票的信心,尤其是可透过合格境外机构投资者(QFII)制度投资的内地上市企业.

中国政府最终还可能开始同意美国监管者审核中国审计工作.与一年前相比,这将标志着中国态度的转变.

现在,中国监管者最不希望看到的事情就是海外上市企业纷纷回流,涌向已经处境艰难的国内市场上市,也不希望这些公司向不堪重负的中资银行贷款.

创新工厂首席执行官李开复认为,中国公司确实需要提高透明度,以吸引外资.他认为这为中国企业高层敲响了警钟:在美国上市,不光意味着从不同的投资者群体融资,还意味着做出对外沟通的承诺.(完)