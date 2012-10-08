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亚洲 | 2012年 10月 8日 星期一 10:59 BJT

《汇市简讯》美元/坡元受空头回补支撑,上看1.2330和1.2350

0233GMT

* 美元/坡元受到空头回补买盘支撑

* 新加坡金管局政策决议和第三季GDP初值提供支撑

* 预计央行会因经济增长趋疲,而回收允许坡元升值的立场

* 美元/坡元近期阻力位在上周所及高位1.2329,下一道阻力在1.2350

* 美元/坡元最新报1.2311-1.2315,在1.2292-1.2314区间波动

(完)

--编译 白云;审校 张涛

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