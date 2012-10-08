版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 8日 星期一 10:56 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索日内或在空头回补的推动下升至41.60

0239GMT * 美元/菲律宾披索开盘报41.45,迈向41.51 * 汇价下档受限,因为对菲律宾央行的担忧及其他亚洲货币对的走势提供支撑 * 日内可能会在空头回补的推动下升至41.60 * 美元/披索最新报41.48-41.50,无本金交割远期外汇(NDF)报41.45-41.55.(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐