〔德国数据〕8月出口意外成长2.4%,贸易顺差扩大

标题新闻：韩国统一部发言人称，认为朝鲜政权与谋杀金正男有牵连
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透柏林10月8日电---周一公布的数据显示,德国8月贸易顺差扩大,因出口意外成长,这凸显出尽管欧元区遭遇危机,但欧洲最大、且传统上以出口导向的经济体--德国依然具有韧性.
德国联邦统计局公布的数据显示,经季节调整的出口按月成长2.4%,进口增长0.3%.路透访问的分析师预估,出口下降0.5%,进口增长0.3%.
经季节调整贸易顺差扩大至183亿欧元,7月修正后为顺差163亿欧元.分析师原预期贸易顺差收窄至153亿欧元.(完)
浏览德国数据相关新闻,请点选[ECI-DE-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
--编译 张若琪;审校 田建华
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英