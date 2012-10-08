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货币新闻 | 2012年 10月 8日 星期一 14:25 BJT

〔德国数据〕8月出口意外成长2.4%,贸易顺差扩大

路透柏林10月8日电---周一公布的数据显示,德国8月贸易顺差扩大,因出口意外成长,这凸显出尽管欧元区遭遇危机,但欧洲最大、且传统上以出口导向的经济体--德国依然具有韧性.

德国联邦统计局公布的数据显示,经季节调整的出口按月成长2.4%,进口增长0.3%.路透访问的分析师预估,出口下降0.5%,进口增长0.3%.

经季节调整贸易顺差扩大至183亿欧元,7月修正后为顺差163亿欧元.分析师原预期贸易顺差收窄至153亿欧元.(完)

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--编译 张若琪;审校 田建华

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