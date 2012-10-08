〔中国货币市场〕例行调准压力推高回购利率,但大行出钱令资金形势见缓

路透上海10月8日电---中国银行间市场周一早盘主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS明显上行.国庆长假后首日即面临存款准备金例行调整日,机构为应对备付压力,盘初多心态谨慎,致回购利率开高;不过随着大行逐步入场出钱,尽管利率仍高位盘旋,但资金稍紧局面已趋缓.

交易员认为,节前机构的资金准备都比较充分,亦考虑到了今日例行调准的影响,因此在短暂冲击之后,资金面将逐步恢复平静,回购利率亦有震荡回落的空间.

"早上有点紧,放了假后,大家心里没什么底,都想先保证自己的备付,10点之后大行开始出钱,感觉流动性也好多了,"华东一银行交易员表示.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.而10月初正逢中秋和国庆假期,例行调准日将顺延至10月8日.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

上海一银行交易员并指出,近期央行公开市场始终在为资金面提供鼎力支持,这也令机构的预期比较平稳,而且在长假过后,短期内资金面缺乏再次收紧的诱导因素,回购利率难有持续上行动力.

业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为7天、14天和28天期三个品种,正回购期限为28天和91天.

为缓解季末及国庆长假前资金紧张,中国央行国庆前一周继续在公开市场通过逆回购操作注入流动性,而3,650亿元人民币的净投放量,亦创出单周纪录新高.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.7264 3.3812 +34.52 2,618.23

七天CN7DRP=CFXS 3.8345 3.1321 +70.24 474.58

14天CN14DRP=CFXS 3.9811 3.3766 +60.45 132.86

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.7237 3.2764 +44.73 645.38

七天CHICNY7D=CFXS 3.9217 3.4588 +46.29 49.38

==============================================================================(完)