〔路透基点〕亚太地区今年前九个月的并购贷款规模达370亿美元--RLPC

路透香港10月5日电---根据汤森路透旗下基点,亚太地区2012年前九个月的并购贷款规模达370亿美元,接近2011年全年466亿美元的水准.

由于有好几宗规模为数十亿美元的并购贷款正在筹办中,今年的并购贷款总额可能会超过去年.

正在筹办中的交易包括,用于中海油收购加拿大Nexen的60亿美元融资案,泰国酿酒收购星狮集团股权的90亿坡元(73.5亿美元)过桥贷款,以及与荷兰国际集团(ING)亚洲保险资产出售案相关的50-80亿美元融资.

迄今为止,亚太地区并购贷款规模最大的国家是日本,以119亿美元名列榜首.澳大拉西亚(Australasia)地区有98亿美元,亚洲其他地区为153亿美元.

日本公司在持续加快收购外国公司的步伐,受助于廉价的银行贷款,以及日本国际协力银行(JBIC)规模庞大的10万亿(兆)日圆(1,270亿美元)贷款计划.

例如,空调制造商大金工业株式会社(Daikin Industries)8月宣布以2,960亿日圆(37亿美元)收购美国竞争对手Goodman Global,得到JBIC计划及三井住友银行等日本银行提供的2,000亿日圆贷款支持.

澳洲的并购贷款笔数最多,以22笔贷款位列亚太地区榜首,其杠杆收购(LBO)贷款规模亦为亚太地区最大,达27亿美元,这也解释了为什么澳洲银行业者能在众多并购贷款的委托主办行中拔得头筹.

澳洲杠杆贷款市场相对更为活跃,有多笔中端市场交易达成,例如,Pacific Equity Partners收购服务公司Spotless Group,以及Quadrant Private Equity收购户外广告公司APN Outdoor 50%股权.

**多桩交易未能达成**

然而,第三季亦有多桩交易未能达成,因为相关买卖双方无法就价格达成共识.CVC Capital Partners和瑞银出售酒店及度假村公司Mantra Group的交易未能完成,尽管有来自Archer Capital和洲际酒店的投标.在接获来自Kohlberg Kravis & Roberts和澳洲证券交易所的竞购后,Pacific Equity Partners出售股票注册服务公司Link Market Services一案在收到KKR和澳洲证交所的投标后,却再没下音了.

资源业方面,澳洲矿业大亨Nathan Tinkler从巴克莱、摩根大通和瑞银至少获得25亿美元贷款支持后,高调宣布欲以55亿美元收购Whitehaven Coal Ltd的大胆决定.

然而,他最终放弃了收购,因为未能说服股权投资者入股.Tinkler放弃收购的决定打压Whitehaven股价跌至三年低位.(完)