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市场报道 | 2012年 10月 8日 星期一 11:22 BJT

〔英国经济〕临时职位招募加速及空缺职位增长利好就业市场--调查

路透伦敦10月8日电---周一调查显示,英国9月临时职位招募增长速度创14个月以来最快,因增聘人手的需求升温.这是为体现英国就业市场韧性的最新迹象.

英国经济去年底再次陷入衰退,在过去一年里,就业增长成为经济中鲜有的亮点之一.

英国招聘和就业联合会(REC)与毕马威会计师事务所联合进行的调查结果显示,临时工与合同工招募指数升至52.6,表明招募增速为2011年7月以来最快.

指数高于50显示招募量高于上月,低于50则表明招募量下降.

REC称,固定职位招募指数触及5月以来最高的49.7,表明招募量略低于上月.职位空缺数以2011年8月以来最快的步伐增加.

毕马威企业服务主管暨合伙人Bernard Brown说,"数据显示聘用人手的需求增温,求职者肯定感到特别鼓舞."

"此外,固定职位在企稳,临时职位再次出现增长,很容易判断情况正在好转."(完)

--编译 艾茂林;审校 张荻

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