〔英国经济〕临时职位招募加速及空缺职位增长利好就业市场--调查

《全球重要经济事件一览表》--2月20日-2月27日
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)安排的午餐会上，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。
路透伦敦10月8日电---周一调查显示,英国9月临时职位招募增长速度创14个月以来最快,因增聘人手的需求升温.这是为体现英国就业市场韧性的最新迹象.
英国经济去年底再次陷入衰退,在过去一年里,就业增长成为经济中鲜有的亮点之一.
英国招聘和就业联合会(REC)与毕马威会计师事务所联合进行的调查结果显示,临时工与合同工招募指数升至52.6,表明招募增速为2011年7月以来最快.
指数高于50显示招募量高于上月,低于50则表明招募量下降.
REC称,固定职位招募指数触及5月以来最高的49.7,表明招募量略低于上月.职位空缺数以2011年8月以来最快的步伐增加.
毕马威企业服务主管暨合伙人Bernard Brown说,"数据显示聘用人手的需求增温,求职者肯定感到特别鼓舞."
"此外,固定职位在企稳,临时职位再次出现增长,很容易判断情况正在好转."(完)
--编译 艾茂林;审校 张荻
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)安排的午餐会上，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。
进口大豆到港量增加，油厂开机率也将大幅提升，但水产养殖处于淡季、生猪存栏量低位，豆粕饲料需求不佳。基本面利空因素叠加，豆粕价格将继续下行。
有传港股近周升势，内地养老基金入市为推手之一。人社部副部长游钧最新就透露，目前已有包括北京、上海等7省市，共计3,600亿元人民币的基本养老基金，开始委托进行投资运营。看来，市场传闻都有几成真，养老基金保值需要分散投资，做好地域风险的管理，部分投入港股是一法。中资股逐个股类被抽升，内险、内房、内银、券商、基建股、周期股份，最终股价当然是有升也有回，盈利面将是判断股价回落幅度合理性的硬道理。最新据瑞信指出，中资周期股于今年首季的业绩仍然为佳，若如是，该类股份将于后市维持大涨小回之格局。中资股已作开路先锋，昨日开始有套利回吐，接着还要看非中资蓝筹的表现。近日金手指大摩，就又刊报告唱好友邦保险（01299），将于下周五（24日）公布2016财年全年业绩，预期公司股息及资本回报有潜在空间提升，或将可成催化剂，目标价上望60元，股价昨应声上扬3.4%至49元，有望回补去年11月下跌裂口区49.4元至50.7元。