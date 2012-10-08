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债券 | 2012年 10月 8日 星期一 13:42 BJT

《中国国债发行日程表》--10月8日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:  
  
 发债主体   规模      期限    票面利率    债券类型      发行时间   上市时间  
       (亿元人民币)  
============================================================================ 
*财政部      120       3年      4.76%   凭证式储蓄国债 10/10-10/19   --   
*财政部       80       5年      5.32%   凭证式储蓄国债 10/10-10/19   --    
*财政部      260       7年     周三招标   记账式国债   10/11-10/15  10/17
                           (今年第16期续发)
 财政部       --       1年       --       记账式国债      10/17  
*财政部       --      三个月     --       贴现国债        10/19
 财政部       --      10年       --       记账式国债      10/24 
*财政部       --     3/5年       --     电子式储蓄国债    11月 
*财政部       --      三个月     --       贴现国债        11/2
 财政部       --       7年       --       记账式国债      11/7  
*财政部       --      50年       --       记账式国债      11/14 
 财政部       --       5年       --       记账式国债      11/21 
 财政部       --       3年       --       记账式国债      12/5  
 财政部       --      10年       --       记账式国债      12/12  
  
2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:  
  
发债主体        规模      期限   票面利率     债券类型     发行时间  上市时间  
             (亿元人民币)  
============================================================================= 
*深圳市         13.5      5年    周五招标    地方政府债   10/15-10/17   --
                13.5      7年    周五招标    地方政府债   10/15-10/17   --
============================================================================= 

 注:1、*代表新增  
    2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完)  
  
  --整理 刘昕; 审校 边竞

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