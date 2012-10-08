《中国国债发行日程表》--10月8日

中国企业：中石油集团获阿布扎比ADCO陆上油田开发项目8%权益，为期40年
路透上海2月20日 - 中国石油天然气集团公司公告称，获得阿布扎比ADCO陆上油田开发项目8%的权益，合同期40年，同时获得项目联合作业公司阿布扎比陆上作业公司(ADCO)8%股份。
1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ============================================================================ *财政部 120 3年 4.76% 凭证式储蓄国债 10/10-10/19 -- *财政部 80 5年 5.32% 凭证式储蓄国债 10/10-10/19 -- *财政部 260 7年 周三招标 记账式国债 10/11-10/15 10/17 (今年第16期续发) 财政部 -- 1年 -- 记账式国债 10/17 *财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 10/19 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 10/24 *财政部 -- 3/5年 -- 电子式储蓄国债 11月 *财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 11/2 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 11/7 *财政部 -- 50年 -- 记账式国债 11/14 财政部 -- 5年 -- 记账式国债 11/21 财政部 -- 3年 -- 记账式国债 12/5 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 12/12 2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ============================================================================= *深圳市 13.5 5年 周五招标 地方政府债 10/15-10/17 -- 13.5 7年 周五招标 地方政府债 10/15-10/17 -- ============================================================================= 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完) --整理 刘昕; 审校 边竞
路透上海2月20日 - 中国石油天然气集团公司公告称，获得阿布扎比ADCO陆上油田开发项目8%的权益，合同期40年，同时获得项目联合作业公司阿布扎比陆上作业公司(ADCO)8%股份。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国