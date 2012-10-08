《中国国债发行日程表》--10月8日

1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ============================================================================ *财政部 120 3年 4.76% 凭证式储蓄国债 10/10-10/19 -- *财政部 80 5年 5.32% 凭证式储蓄国债 10/10-10/19 -- *财政部 260 7年 周三招标 记账式国债 10/11-10/15 10/17 (今年第16期续发) 财政部 -- 1年 -- 记账式国债 10/17 *财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 10/19 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 10/24 *财政部 -- 3/5年 -- 电子式储蓄国债 11月 *财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 11/2 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 11/7 *财政部 -- 50年 -- 记账式国债 11/14 财政部 -- 5年 -- 记账式国债 11/21 财政部 -- 3年 -- 记账式国债 12/5 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 12/12 2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ============================================================================= *深圳市 13.5 5年 周五招标 地方政府债 10/15-10/17 -- 13.5 7年 周五招标 地方政府债 10/15-10/17 -- ============================================================================= 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完) --整理 刘昕; 审校 边竞