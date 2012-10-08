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亚洲 | 2012年 10月 8日 星期一 11:25 BJT

《汇市简讯》美元/港币可能反弹,因香港PMI数据下滑且股市走疲

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* 美元/港币走势仍沉重,受资金流入香港市场的冲击,未受美元兑其他亚币走高影响

* 美元/港币汇价可能守在7.7520,因汇丰香港9月PMI从8月的50.5回落至49.6,低于过去三个月的均值50.2

* 股市低迷,恒生指数下跌0.67%,跟随中国股市疲势(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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