《汇市简讯》美元/港币可能反弹,因香港PMI数据下滑且股市走疲

* 美元/港币走势仍沉重,受资金流入香港市场的冲击,未受美元兑其他亚币走高影响

* 美元/港币汇价可能守在7.7520,因汇丰香港9月PMI从8月的50.5回落至49.6,低于过去三个月的均值50.2