〔中国债市动态〕长假后首日流动性略吃紧,国债等利率产品收益率小涨

路透上海10月8日电---中国银行间债市周一早盘现券走势偏弱.节后首日流动性略显吃紧,致淡静政策面下的国债、金融债等利率产品收益率有所上行,并以中长期品种居多.

交易员指出,长假刚结束,加之9月CPI等主要经济数据将于近期公布,机构观望心态较重,导致目前现券交投并不活跃,总体仍属盘整态势.

银行间资金市场隔夜和七天期等主要质押式回购利率早盘均明显上涨,其中七天期CN7DRP=CFXS加权利率涨幅达70个基点(bp),至3.83%附近.

上海一银行交易员称,早盘中长期限国债收益率有所上行.不过总的来说,机构后市"方向不明显,(交投)不算活跃."

中国海关将于周六(13日)公布9月进出口贸易数据,国家统计局则将于下周一(15日)公布同期工业品价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI).

上述交易员并表示,从公开市场报需求情况来看,本周央行有望继续以逆回购方式提供流动性支持,所以预计资金面不至太过恶化.

业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为7天、14天和28天期三个品种,正回购期限为28天和91天.[ID:nSB2034789][CN/MMTCN]

剩余期限约9.63年的国债120009券最新双边报价tCN120009=CFXM为3.50%/3.40%,上一交易日尾盘为3.46%/3.41%;另一主要交易券种、剩余期限约4.63年的国债120003券最新双边报价tCN120003=CFXM为3.21%/3.19%,上日尾盘为3.17%/3.15%.

今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.(完)