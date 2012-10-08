《中国金融债发行日程表》--10月8日

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ==================================================================== 国开行 *60 1 *3.3825% 固息金融债 9/26-10/10 *60 3 *3.9110% 固息金融债 9/26-10/10 *60 5 *4.1192% 固息金融债 9/26-10/10 *60 7 *4.2356% 固息金融债 9/26-10/10 *60 10 *4.3183% 固息金融债 9/26-10/10 (今年38-42期债第一次增发) *国开行 至多40 1 周二招标 固息金融债 10/10-10/15 至多60 3 周二招标 固息金融债 10/10-10/15 至多70 5 周二招标 固息金融债 10/10-10/15 至多60 7 周二招标 固息金融债 10/10-10/15 至多70 10 周二招标 固息金融债 10/10-10/15 (今年38-42期债第二次增发) 国开行 200 -- 10/16招标 -- -- 国开行 300 -- 10/23招标 -- -- 国开行 200 -- 10/30招标 -- -- 国开行 300 -- 11/6招标 -- -- 国开行 200 -- 11/13招标 -- -- 国开行 280 -- 11/20招标 -- -- 注: *表示新增.(完) --整理 刘昕; 审校 边竞
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)安排的午餐会上，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。