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亚洲 | 2012年 10月 8日 星期一 13:20 BJT

《中国金融债发行日程表》--10月8日

以下为中国即将或正在发行的金融债:  
  
发债主体      规模       期限    票面利率     债券类型    发行时间  
           (亿元人民币)  (年)
====================================================================
 国开行       *60         1     *3.3825%     固息金融债  9/26-10/10
              *60         3     *3.9110%     固息金融债  9/26-10/10
              *60         5     *4.1192%     固息金融债  9/26-10/10
              *60         7     *4.2356%     固息金融债  9/26-10/10
              *60        10     *4.3183%     固息金融债  9/26-10/10
                          (今年38-42期债第一次增发)  
*国开行       至多40      1     周二招标     固息金融债  10/10-10/15
              至多60      3     周二招标     固息金融债  10/10-10/15
              至多70      5     周二招标     固息金融债  10/10-10/15
              至多60      7     周二招标     固息金融债  10/10-10/15
              至多70     10     周二招标     固息金融债  10/10-10/15
                          (今年38-42期债第二次增发)  
 国开行       200         --    10/16招标       --          --  
 国开行       300         --    10/23招标       --          --  
 国开行       200         --    10/30招标       --          --  
 国开行       300         --    11/6招标        --          --  
 国开行       200         --    11/13招标       --          --  
 国开行       280         --    11/20招标       --          --   
  
  注: *表示新增.(完)  
  
  --整理 刘昕; 审校 边竞

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