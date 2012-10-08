〔汽车产业〕日本三大汽车厂商计划将中国产量减半--日经(更新版)

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路透东京10月8日电---日经新闻周一报导,丰田汽车(7203.T)、日产汽车(7201.T)和本田汽车(7267.T)均计划将中国产量削减约一半.中日领土争端已影响日本汽车在中国市场的销量.

自9月中旬岛屿争端在华引发暴力抗议活动和抵制日货呼声以来,日本汽车制造商的销量已经大幅下降.

日经新闻表示,日产将暂停在中国一家乘用车工厂的夜班,改为只有白班运行.日产在中国有两家乘用车工厂,分别位于广州花都与郑州.该公司新闻发言人拒绝证实报导内容.

日经称,丰田与本田拟通过缩短工时与降低生产线速度,来将中国产量削减至正常水平的一半左右.报导未具名消息来源.

一本田发言人表示,她正在查看报导.

一名丰田的发言人士未能证实报导的细节,仅称中国的工厂在十一黄金周后按计划恢复运作,正按市场需求生产.

一名公司高层上周告诉路透,丰田汽车9月在华销售较上年同期下降约40%,至大约五万辆.该公司预定周二正式公布9月在华销售数据.

日经的报导未表示减产将持续多久.

**增长放缓**

马自达(7261.T)表示其中国工厂已恢复运行,但不愿对细节置评.马自达在华工厂于十一黄金周假期前,已在9月底额外休息两天.

铃木汽车(7269.T)一名发言人士说,生产已回到假期前水准.在假期之前,该公司9月底已将通常两班的轮班减少一班.

除了最新的生产调整外,由于中国第二季经济创逾三年来最慢增速,在中国爆发反日抗议事件前,日本汽车制造商就已普遍在削减产出.

不过对日本品牌汽车需求大幅下滑,对外国竞争对手来说却是个意外的利好.(完)