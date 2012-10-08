〔中国新债〕四季度将发10期记账式国债,其中11月14日招标50年品种

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透北京10月8日电---中国债券信息网公布今年第四季度国债发行计划,当季将发行10期记账式国债,包括八期记账式附息国债,其中11月14日招标50年期品种.
近日刊登在中国债券信息网的公告并显示,财政部四季度并计划招标发行两期记账式贴现国债,期限均为三个月.
此外,10月和11月财政部将各发行一次储蓄国债,期限包括三年和五年.
财政部今年前三季度已累计发行29期记账式附息国债(包括续发部分),金额合计8,693亿元人民币,并发行了六期记账式贴现国债,期限为六个月及九个月,金额共900亿元.
财政部2011年共计新发行了25期附息记账式国债,并续发行了16期,总发行期数达41期,与2010年持平,发行量为11,832.6亿元,此外去年还发行了五期共613.9亿元的记账式贴现国债.
以下为四季度国债发行的具体时间:
品种 期限(年) 招标日期/发行期间 付息方式
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记账式附息国债 7 10月10日 按年付息
1 10月17日 按年付息
10 10月24日 按半年付息
7 11月 7日 按年付息
50 11月14日 按半年付息
5 11月21日 按年付息
3 12月 5日 按年付息
10 12月12日 按半年付息
记账式贴现国债 三个月 10月19日 到期一次还本付息
三个月 11月 2日 到期一次还本付息
储蓄国债(凭证式) 3/5 10月 到期一次还本付息
储蓄国债(电子式) 3/5 11月 按年付息
注: 记账式附息国债招标日期均为周三,记账式贴现国债招标日期均为周五.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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