〔中国汇市〕人民币早盘再创新高后回落,购汇需求渐显使汇价脱离高位

* 人民币早盘微幅走低

* 开盘报6.2812元,再创汇改以来新高

* 接近1%的波幅上限后购汇盘逐步释出

* 节后购汇需求将对美元形成支撑

路透上海10月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘微幅走低.人民币中间价与节前基本持平,开盘延续节前强势再创汇改后新高,并接近1%的日波幅区间上限,但随后购汇盘释出令人民币脱离高位.

交易员认为,节前短暂的结汇潮过后,人民币料不会一直偏高,节后浮现的购汇需求可能会令人民币小幅走弱,并在6.29元附近盘整;中间价持稳的基础上,日间波幅趋近1%区间上限的态势也料缓和,成交与中间价的点数差料从四五百点收窄到两三百点.

北京时间12:18,人民币兑美元即期报6.2859元,上日收报6.2849元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3426元,上日中间价为6.3410元.

开盘时成交价创出6.2812元高位,不但刷新节前最后一个交易日9月28日所创的6.2835元的汇改以来高点,日间波幅已达0.97%,接近1%的波幅限制.今日人民币波幅区间上限为6.2792元.

"今天人民币开盘再创新高也是属于惯性吧,前日就收在这个位置(附近).成交离(美元)波幅下限太近了,市场有一定支撑,"某国有大行交易员称,虽然节前收高后客盘美元头寸积累了很多,但购汇盘力道尚可,今天美元应呈低开高走之势.

他并表示,在国内经济情况仍然不好的情况下,短期人民币中间价应该还会维稳;短暂的结汇潮过去后,后期人民币再创新高可能性不大,美元/人民币可能回到6.29元上方,成交与中间价的差价也会缩窄.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.节日期间公布的中国官方和汇丰制造业PMI数据双双回升,但仍都保持在荣枯分水岭50下方,证明整体经济正筑底趋稳.[ID:nST0559425]

节日期间,欧元/美元EUR=累计共上涨1.3%,而美元指数.DXY则累计下跌了0.75%,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=下跌0.1%.

华南某行交易员认为,国内目前进入政治空窗期,经济维持慢热,外部环境中欧元区风险仍未释放完毕,美元指数.DXY在四季度反弹的可能性则较大,多重因素影响下人民币后期较大可能会保持在中间价附近双向波动.

该交易员并认为,美国失业率好转对人民币兑美元汇率影响有限.QE3效果已提前消化,后期则仍视乎美国大选等事件影响;人民币目前进入相对均衡的状态,从全年保持1,000-1,500点的区间振荡判断来看,现在应在区间下轨处运行.

美国9月失业率意外降至7.8%,为总统奥巴马任内触及的最低水准.美国劳工部周五公布,9月非农就业岗位增加11.4万个,增幅温和,但劳工部表示,前两个月合计新增的就业岗位比其预期多出8.6万个.[ID:nSB2034363]

亚洲汇市美元/日圆周一下跌,脱离上周末所及的两周高位;美国失业率意外下降缓解了投资者对美国经济前景的担忧.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3927/77,上日尾盘为6.3960.

北京时间12:18,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2965/05元,上一交易日尾盘报6.2945元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 林高丽

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