〔澳新汇市〕澳元和新西兰元接近数周低位,人气脆弱

路透惠灵顿/悉尼10月8日电---澳元和新西兰元周一承压在数周低位附近交投.尽管美国上周公布的就业数据优于预期,但投资者对于全球经济前景仍有担忧,令澳新货币处境脆弱.

澳元兑美元AUD=D4报1.0165美元,自大跌后稍事喘息,上周五一度跌至1.0150,为约三个月以来最低;澳元已跌破9月低位1.0165的重要支撑,下一个重要水准料在1.0150附近.