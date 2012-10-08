〔澳新汇市〕澳元和新西兰元接近数周低位,人气脆弱

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透惠灵顿/悉尼10月8日电---澳元和新西兰元周一承压在数周低位附近交投.尽管美国上周公布的就业数据优于预期,但投资者对于全球经济前景仍有担忧,令澳新货币处境脆弱.
市场总体迟滞,日本和美国适逢假日休市,而中国刚结束黄金周假期恢复交易.
澳元兑美元AUD=D4报1.0165美元,自大跌后稍事喘息,上周五一度跌至1.0150,为约三个月以来最低;澳元已跌破9月低位1.0165的重要支撑,下一个重要水准料在1.0150附近.
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)安排的午餐会上，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。