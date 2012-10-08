〔澳洲股市〕收跌,受矿业股和大宗商品股疲弱拖累

路透悉尼10月8日电---澳洲股市周一收跌0.3%,终止连升七日的涨势,受累于矿业股和大宗商品股疲弱,因投资者的关注焦点转向即将到来的美国财报季,担忧公司业绩趋疲.

矿业巨擎必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)分别下滑0.2%和0.3%.

在商品类股中,金矿商Newcrest(NCM.AX)挫跌3.2%,石油和天然气生产商Woodside Petroleum(WPL.AX)下跌0.5%.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数下跌12.5点至4,481.9点.该指数上周五扬升0.9%,至2011年8月以来最高收盘水平.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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