〔澳洲股市〕收跌,受矿业股和大宗商品股疲弱拖累

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透悉尼10月8日电---澳洲股市周一收跌0.3%,终止连升七日的涨势,受累于矿业股和大宗商品股疲弱,因投资者的关注焦点转向即将到来的美国财报季,担忧公司业绩趋疲.
矿业巨擎必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)分别下滑0.2%和0.3%.
在商品类股中,金矿商Newcrest(NCM.AX)挫跌3.2%,石油和天然气生产商Woodside Petroleum(WPL.AX)下跌0.5%.
据最新数据,指标S&P/ASX 200指数下跌12.5点至4,481.9点.该指数上周五扬升0.9%,至2011年8月以来最高收盘水平.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
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0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)安排的午餐会上，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。