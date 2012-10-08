〔台湾股市〕收跌74.76点,受光电和半导体类股拖累

路透台北10月8日电---台湾股市周一收跌0.97%,投资者抛售光电类股.TOPI和半导体类股.TSII.

加权股价指数.TWII下滑74.76点,至7,615.89点,开盘上涨0.23%.

芯片(晶片)厂商台积电(2330.TW)挫跌2.09%,液晶显示器(LCD)企业友达(2409.TW)下挫2.34%.电子类股.TELI跌1.19%.

鸿海(2317.TW)下滑1.88%.周六富士康否认郑州工厂因罢工而瘫痪,称该工厂的生产照常进行.[ID:nSB2034983]

金融保险类指数.TFNI跌1.1%.

台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股卖超3.50亿台币,结束连续六个交易日买超.[ID:nST0561571]

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW略微萎缩至638.45亿台币,上交易日为730.19亿.(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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