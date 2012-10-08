〔台湾股市〕收跌74.76点,受光电和半导体类股拖累

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透台北10月8日电---台湾股市周一收跌0.97%,投资者抛售光电类股.TOPI和半导体类股.TSII.
加权股价指数.TWII下滑74.76点,至7,615.89点,开盘上涨0.23%.
芯片(晶片)厂商台积电(2330.TW)挫跌2.09%,液晶显示器(LCD)企业友达(2409.TW)下挫2.34%.电子类股.TELI跌1.19%.
鸿海(2317.TW)下滑1.88%.周六富士康否认郑州工厂因罢工而瘫痪,称该工厂的生产照常进行.[ID:nSB2034983]
金融保险类指数.TFNI跌1.1%.
台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股卖超3.50亿台币,结束连续六个交易日买超.[ID:nST0561571]
根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW略微萎缩至638.45亿台币,上交易日为730.19亿.(完)
--编译 肖群英;审校 隋芬
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)安排的午餐会上，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。