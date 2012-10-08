〔表格〕瑞士9月未经季节调整的失业率为2.8%,符合预估

标题新闻：韩国统一部发言人称，认为朝鲜政权与谋杀金正男有牵连
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路透苏黎世10月8日电---瑞士联邦经济总局周一公布,9月未经季节调整的失业率为2.8%,持平前月.
9月经季节调整的失业率为2.9%,也与前月一致.
以下为详细数据:
2012年9月 2012年8月 2011年9月
未经季节调整失业率(%) 2.8 2.8 2.6
经季节调整失业率(%) 2.9 2.9 3.0
登记失业人数 120, 347 119,823 111,344
职位空缺数 15, 770 16,562 19,435 (完)
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--编译 张若琪;审校 戴素萍
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0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英