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货币新闻 | 2012年 10月 8日 星期一 13:58 BJT

〔表格〕瑞士9月未经季节调整的失业率为2.8%,符合预估

路透苏黎世10月8日电---瑞士联邦经济总局周一公布,9月未经季节调整的失业率为2.8%,持平前月.

9月经季节调整的失业率为2.9%,也与前月一致.

以下为详细数据:

2012年9月 2012年8月 2011年9月

未经季节调整失业率(%) 2.8 2.8 2.6

经季节调整失业率(%) 2.9 2.9 3.0

登记失业人数 120, 347 119,823 111,344

职位空缺数 15, 770 16,562 19,435 (完)

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--编译 张若琪;审校 戴素萍

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