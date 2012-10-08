〔亚洲汇市〕美元兑日圆小跌,脱离两周高位

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
* 美元/日圆受到上周五美债收益率上升的支撑
* 美元/日圆的短期上档空间料受限
* 欧元下跌,脱离上周五所及两周高位
* 欧元/日圆见获利了结操作
路透新加坡10月8日电---美元/日圆周一下跌,脱离上周末所及的两周高位;美国失业率意外下降缓解了投资者对美国经济前景的担忧.
美元/日圆JPY=下滑0.1%,报78.58日圆,脱离上周五在电子交易平台(EBS)所及的高位78.88日圆,此为9月19日以来美元/日圆的最高水准.
美国劳工部周五称,9月失业率降至7.8%,为2009年1月来最低.[ID:nSB2034363]
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)安排的午餐会上，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。