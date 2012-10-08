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亚洲 | 2012年 10月 8日 星期一 13:51 BJT

〔亚洲汇市〕美元兑日圆小跌,脱离两周高位

* 美元/日圆受到上周五美债收益率上升的支撑

* 美元/日圆的短期上档空间料受限

* 欧元下跌,脱离上周五所及两周高位

* 欧元/日圆见获利了结操作

路透新加坡10月8日电---美元/日圆周一下跌,脱离上周末所及的两周高位;美国失业率意外下降缓解了投资者对美国经济前景的担忧.

美元/日圆JPY=下滑0.1%,报78.58日圆,脱离上周五在电子交易平台(EBS)所及的高位78.88日圆,此为9月19日以来美元/日圆的最高水准.

美国劳工部周五称,9月失业率降至7.8%,为2009年1月来最低.[ID:nSB2034363]

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